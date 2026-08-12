Prysmian, oltre 1 miliardo di dollari per potenziare la capacità produttiva di cavi in fibra ottica negli USA

E 600 nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero

(Teleborsa) - Prysmian , fornitore leader di soluzioni per connessioni energetiche e digitali, annuncia un investimento di 1,25 miliardi di dollari in tre stabilimenti statunitensi in Carolina del Nord, Carolina del Sud e Tennessee.



L'investimento rientra nell'impegno globale di Prysmian di più che raddoppiare la capacità produttiva nazionale di cavi in ??fibra ottica, inclusa la fase di preformatura del vetro, e di creare 600 posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti.



Oltre 1 miliardo di dollari saranno destinati allo stabilimento Prysmian di Claremont, in Carolina del Nord, per raddoppiare le dimensioni dell'impianto di produzione di fibra ottica e ampliare anche lo stabilimento di cavi in ??fibra ottica. 100 milioni di dollari andranno nello stabilimento di Jackson, in Tennessee, e 80 milioni di dollari saranno destinati a quello di Lexington, nella Carolina del Sud.



"Questo investimento dimostra il nostro impegno a sostenere la crescita della domanda statunitense di soluzioni digitali avanzate. Siamo uno dei soli tre produttori statunitensi di cavi in ??fibra e in fibra ottica e ora stiamo investendo oltre un miliardo di dollari in nuove soluzioni innovative e in una crescita trasformativa della capacità produttiva", ha dichiarato Andrea Pirondini, CEO di Prysmian Nord America.

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