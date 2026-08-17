Deutsche Telekom acquisirà attività di fibra ottica e TV di Macquarie in Polonia per 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Deutsche Telekom ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di una società di fibra ottica e di un fornitore di servizi televisivi in ??Polonia da Macquarie Asset Management per un valore aziendale di circa 1 miliardo di euro, nell'ambito della strategia della società tedesca per espandere la propria offerta a banda larga fissa.



L'azienda di telecomunicazioni ha annunciato lunedì che integrerà Fiberhost, un fornitore di servizi internet che serve 1,4 milioni di abitazioni, e Inea, un operatore di TV e banda larga con oltre 300.000 clienti, nel marchio T-Mobile Polska. L'acquisizione avverrà dal Fondo europeo per le infrastrutture di Macquarie e da azionisti di minoranza.

Condividi

```