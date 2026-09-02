Francoforte: giornata depressa per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,99%, rispetto a -1,14% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,96 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,75. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```