Milano 12:36
51.661 -0,49%
Nasdaq 1-set
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Dow Jones 1-set
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Londra 12:36
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Francoforte 12:36
25.739 -0,89%

Francoforte: movimento negativo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Volkswagen AG Pref
Seduta in ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che mostra un decremento del 2,04%.
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