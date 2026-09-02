Engie e Nokia entrano nell'indice EURO STOXX 50

(Teleborsa) - Engie , multi-utility francese, e Nokia , società finlandese di apparecchiature per telecomunicazioni, saranno aggiunti all'indice EURO STOXX 50, prendendo il posto di Wolters Kluwer , società olandese di risorse umane e consulenza, e Volkswagen Pref , colosso tedesco dell'automotive. Lo ha comunicato STOXX, fornitore dell'indice, spiegando che le modifiche entreranno in vigore con l'apertura dei mercati europei il 21 settembre 2026.



Nell'indice STOXX Europe 50 entra Barclays , banca britannica, al posto di Prosus , società olandese che investe in servizi digitali per i consumatori.

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