Milano 16:14
52.710 +0,32%
Nasdaq 16:14
29.193 +0,59%
Dow Jones 16:14
53.464 +0,09%
Londra 16:14
10.870 +0,14%
Francoforte 16:14
26.304 +0,75%

Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref
Bene Jungheinrich Ag Pref, con un rialzo del 3,13%.
Condividi
```