Francoforte: risultato positivo per Adidas

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di calzature sportive , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Adidas subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Analizzando lo scenario del leader europeo dell'abbigliamento sportivo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 149 Euro. Prima resistenza a 152. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 147,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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