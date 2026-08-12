Francoforte: andamento negativo per Adidas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive , che presenta una flessione del 2,10% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 157,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 160,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 156,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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