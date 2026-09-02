Adidas promossa da Barclays a Overweight con prezzo obiettivo a 210 euro

(Teleborsa) - Il titolo Adidas viaggia positivo alla Borsa di Francoforte, segnando un rialzo di poco superiore all'1%, dopo che Barclays ne ha migliorato il giudizio da equal weight a overweight e il prezzo obiettivo da 190 a 210 euro.



Tra i fattori alla base dell'upgrade vi sono lo slancio delle quote di mercato nelle aree principali, il miglioramento nell'esecuzione del management e una pipeline di sempre più competitiva.



Secondo il report, nel breve termine, l'evento chiave è l'Innovation Days di Adidas, in calendario per il 23 e 24 settembre, che potrebbe rafforzare significativamente la fiducia degli investitori e potrebbe anche essere l'occasione per l'annuncio di obiettivi finanziari di medio termine.



Inoltre, Barclays stima una crescita del settore globale degli articoli sportivi di circa il 4% entro il 2029, con Adidas e i suoi maggiori concorrenti — ad esclusione di Nike — che dovrebbero sovraperformare a un ritmo più sostenuto, pari intorno al 6% annuo.





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