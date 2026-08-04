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Francoforte: movimento negativo per Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Adidas
Si muove verso il basso il produttore di calzature sportive, con una flessione del 2,88%.
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