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Londra: si concentrano le vendite su Ig Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Ig Group
Pressione su Ig Group, che tratta con una perdita del 2,45%.
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