Milano 15:13
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Dow Jones 19-ago
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Londra 15:13
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Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta
Pressione sulla compagnia mineraria, che tratta con una perdita del 2,35%.
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