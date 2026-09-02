Milano 15:56
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Madrid: giornata depressa per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Acciona Energia
Ribasso composto e controllato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.
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