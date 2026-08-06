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Madrid: andamento rialzista per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per Acciona
Balza in avanti la società elettrica spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.
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