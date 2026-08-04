Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che presenta una flessione del 2,44%.



La tendenza ad una settimana di Acciona Energia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Acciona Energia evidenzia un declino dei corsi verso area 20,65 Euro con prima area di resistenza vista a 21,17. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```