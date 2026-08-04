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Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia
Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione del 2,53%.
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