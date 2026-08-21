Giappone, l'inflazione accelera ancora a luglio

(Teleborsa) - Accelera ancora l'inflazione in Giappone nel mese di luglio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita dell'1,9% su anno, contro l'1,6% registrato a giugno (rivisto da +1,7%).



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,5% dopo il +0,1% del mese precedente (rivisto da flat), mentre quello destagionalizzato segna un +0,4% dopo il +0,3% precedente.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato all'1,8% a livello tendenziale, in linea con le attese e contro il +1,6% del mese precedente.

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