New York: in rally Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Brilla la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che passa di mano con un aumento del 4,52%.



Lo scenario su base settimanale di Alnylam Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Alnylam Pharmaceuticals segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 223,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 231,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 218,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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