Alnylam Pharmaceuticals, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Ottima performance per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che scambia in rialzo del 4,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alnylam Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alnylam Pharmaceuticals rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 260,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 248,9. L'equilibrata forza rialzista di Alnylam Pharmaceuticals è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 272,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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