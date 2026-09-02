Alnylam Pharmaceuticals, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Ottima performance per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che scambia in rialzo del 4,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alnylam Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alnylam Pharmaceuticals rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 260,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 248,9. L'equilibrata forza rialzista di Alnylam Pharmaceuticals è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 272,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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