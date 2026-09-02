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New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson
Seduta vivace oggi per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
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