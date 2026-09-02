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New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Avanza la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Johnson & Johnson rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 281,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 273,8. L'equilibrata forza rialzista di Johnson & Johnson è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 288,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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