Newron, passi avanti in arruolamento per studio cardine di Fase 3 su terapia per schizofrenia

(Teleborsa) - Newron Pharmaceuticals , azienda biofarmaceutica italiana quotata in Svizzera e focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie per pazienti affetti da malattie del sistema nervoso centrale e periferico, ha completato lo screening per l'arruolamento nel suo studio cardine di Fase III ENIGMA-TRS 1. Con gli ultimi pazienti che stanno completando il processo di screening ben definito, Newron prevede di raggiungere l'obiettivo di arruolamento di almeno 600 pazienti entro la metà di ottobre. I dati preliminari relativi al periodo di trattamento di 12 settimane sono attesi nel primo trimestre del 2027. ENIGMA-TRS 1 valuta l'evenamide come terapia aggiuntiva agli antipsicotici attualmente in uso, tra cui la clozapina, in pazienti con schizofrenia resistente al trattamento (TRS).



"Per i pazienti affetti da TRS, il bisogno medico insoddisfatto rimane impellente. L'entusiasmo dimostrato dai ricercatori di tutto il mondo per l'evenamide e il suo innovativo meccanismo di modulazione del glutammato, unitamente alla progettazione accurata dello studio ENIGMA-TRS 1, ha contribuito al rapido arruolamento dei pazienti - ha dichiarato Ravi Anand, CMO di Newron Pharmaceuticals - Attendiamo con impazienza i primi risultati del trattamento di 12 settimane nel primo trimestre del 2027".



I risultati dei precedenti studi di Fase 2 e di Fase 3 hanno dimostrato l'efficacia significativa e crescente dell'evenamide come terapia aggiuntiva su molteplici parametri di psicopatologia in pazienti con TRS e in pazienti con risposta inadeguata, rispettivamente.

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