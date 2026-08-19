Moderna vola in Borsa dopo risultati positivi sperimentazione contro melanoma

(Teleborsa) - Le azioni Moderna balzano di circa il 150% dopo l'annuncio che un vaccino sperimentale personalizzato contro il cancro, sviluppato insieme a Merck , ha mostrato risultati iniziali positivi nella sua prima sperimentazione di fase avanzata.



La terapia combinata ha raggiunto l'obiettivo principale dello studio, ovvero prolungare significativamente il tempo di sopravvivenza dei pazienti senza recidiva del melanoma, rispetto al trattamento con Keytruda in monoterapia, e ha anche ridotto il rischio di metastasi in altre parti del corpo.



I dati iniziali suggeriscono che la combinazione potrebbe rappresentare una nuova opzione terapeutica per la forma più letale di cancro della pelle e convalidare un nuovo approccio di trattamento personalizzato.







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