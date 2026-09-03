Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Discesa moderata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 2 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.240,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.361. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.200,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)