Milano 10:42
52.044 +0,49%
Nasdaq 2-set
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Dow Jones 2-set
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Londra 10:42
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Discesa moderata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 2 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.240,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.361. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.200,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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