Milano 10:42
52.044 +0,49%
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Dow Jones 2-set
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Londra 10:42
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Sottotono il FTSE Mid Cap, che chiude la seduta con un calo dello 0,73%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60.338. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61.602 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59.917.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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