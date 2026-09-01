Milano 11:45
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta trascurata per il FTSE Mid Cap, che archivia la giornata con un timido -0,06%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 62.101. Rischio di eventuale correzione fino al target 61.790. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62.413.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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