Milano 11:38
52.650 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:37
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Francoforte 11:38
26.353 +0,25%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un +0,06%.

Il quadro di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 62.040. Primo supporto individuato a 61.447. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 62.634.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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