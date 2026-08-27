Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un +0,06%.
Il quadro di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 62.040. Primo supporto individuato a 61.447. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 62.634.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)