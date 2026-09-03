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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,16%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.482,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,16%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,16%, terminando la sessione a 29.482,32 punti.
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