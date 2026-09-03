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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,88%

Il FTSE MIB chiude a 52.245,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,88%
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,88%, terminando la sessione a 52.245,47 punti.
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