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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,28%
Il FTSE MIB avvia la seduta a 53.735,97 punti
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17 agosto 2026 - 09.02
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Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,28%, dopo aver aperto a 53.735,97 punti.
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