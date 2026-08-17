Milano 13:41
53.824 +0,45%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:41
10.772 +0,20%
Francoforte 13:41
26.450 +0,04%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,28%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 53.735,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,28%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,28%, dopo aver aperto a 53.735,97 punti.
Condividi
```