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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,12%

Ibex 35 termina gli scambi a 20.000,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,12%
Madrid allunga timidamente il passo dell'1,12% e chiude a 20.000,2 Euro.
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