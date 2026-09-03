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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,12%
Ibex 35 termina gli scambi a 20.000,2 Euro
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03 settembre 2026 - 17.53
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Madrid allunga timidamente il passo dell'1,12% e chiude a 20.000,2 Euro.
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