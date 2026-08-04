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Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,61%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.666,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,61%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,61% e chiude a 8.666,63 punti.
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