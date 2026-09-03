"Buy" per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Seduta vivace per Wacker Chemie, tra i titoli dell'indice MDAX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,05%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Wacker Chemie favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 93,95 Euro con stop loss fissato a quota 92,02 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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