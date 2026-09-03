Compagnia dei Caraibi, proroga delle adesioni all'11 settembre in caso mancato raggiungimento 90% da parte di Tandem
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Tandem su Compagnia dei Caraibi, il periodo di adesione sarà prorogato di ulteriori cinque giorni di Borsa Aperta qualora, all'esito di tale periodo, l'offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, non venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale dell'emittente. In tal caso, il pagamento del corrispettivo avverrebbe il 17 settembre prossimo.
In caso di mancata proroga, il termine del periodo di adesione è confermato per domani 4 settembre e il pagamento per il 10 settembre.
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