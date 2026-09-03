Compagnia dei Caraibi, proroga delle adesioni all'11 settembre in caso mancato raggiungimento 90% da parte di Tandem

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Tandem su Compagnia dei Caraibi , il periodo di adesione sarà prorogato di ulteriori cinque giorni di Borsa Aperta qualora, all'esito di tale periodo, l'offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, non venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale dell'emittente. In tal caso, il pagamento del corrispettivo avverrebbe il 17 settembre prossimo.



In caso di mancata proroga, il termine del periodo di adesione è confermato per domani 4 settembre e il pagamento per il 10 settembre.

Condividi

```