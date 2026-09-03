Hewlett Packard Enterprise scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Hewlett Packard Enterprise rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Hewlett Packard Enterprise . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 50,58 USD, con il supporto più immediato individuato in area 46,19. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 43,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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