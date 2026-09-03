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Hewlett Packard Enterprise scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
Hewlett Packard Enterprise scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Retrocede molto la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Hewlett Packard Enterprise. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 50,58 USD, con il supporto più immediato individuato in area 46,19. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 43,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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