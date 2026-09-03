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Wall Street positiva in scia alle parole di Waller

Commento, Finanza
Wall Street positiva in scia alle parole di Waller
(Teleborsa) - I listini statunitensi scambiano positivi in scia alle dichiarazioni di Christopher Waller.

Il funzionario della Federal Reserve ha infatti affermato che "sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market Committee, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione. Se questa tendenza dovesse confermarsi nei dati in uscita nelle prossime due settimane, sarei propenso a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali al livello attuale".

Waller ha comunque avvertito che "se l'inflazione dovesse aumentare vertiginosamente, prenderei in considerazione un rialzo dei tassi".

Sono attesi ulteriori segnali dal report occupazionale USA che verrà diffuso domani, in vista della riunione della Fed del 15-16 settembre prossimi.

Wall Street viaggia in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 53.484 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.707 punti.

Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,23%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,56%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+1,83%), beni di consumo secondari (+1,53%) e finanziario (+1,34%).

Sull'azionario, Hewlett Packard Enterprise cede oltre il 5% in scia in particolare a un aumento delle vendite deludente e nonostante una revisione al rialzo delle previsioni per l'esercizio fiscale corrente e per il prossimo.

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