Wall Street positiva in scia alle parole di Waller

(Teleborsa) - I listini statunitensi scambiano positivi in scia alle dichiarazioni di Christopher Waller
.
Il funzionario della Federal Reserve ha infatti affermato che "sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market Committee, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione
. Se questa tendenza dovesse confermarsi nei dati in uscita nelle prossime due settimane, sarei propenso a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali al livello attuale
".
Waller ha comunque avvertito che "se l'inflazione dovesse aumentare vertiginosamente
, prenderei in considerazione un rialzo dei tassi".
Sono attesi ulteriori segnali dal report occupazionale USA che verrà diffuso domani
, in vista della riunione della Fed del 15-16 settembre prossimi.
Wall Street viaggia in rialzo, con il Dow Jones
che avanza a 53.484 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.707 punti.
Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,23%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,56%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni
(+1,83%), beni di consumo secondari
(+1,53%) e finanziario
(+1,34%).
Sull'azionario, Hewlett Packard Enterprise
cede oltre il 5% in scia in particolare a un aumento delle vendite
deludente e nonostante una revisione al rialzo delle previsioni per l'esercizio fiscale corrente e per il prossimo.