Eventi e scadenze del 2 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 02/09/2026

Appuntamenti:

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

UE - Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich - Wicklow - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas. Segue conferenza stampa (da martedì 01/09/2026 a mercoledì 02/09/2026)

Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Fed - Beige Book

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

Aziende:

Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo

ITway - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - seconda convocazione

Metriks Ai - Assemblea: L’Assemblea è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 30 giugno 2027, mediante l’emissione di un massimo di 3.635.150 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria sulle azioni di TradeLab - prima convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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