HP Enterprise scivola nel pre-market in scia ai ricavi trimestrali in crescita ma deludenti

(Teleborsa) - Le azioni Hewlett Packard Enterprise cedono circa il 4% nel pre-market di Wall Street in scia in particolare a un aumento delle vendite deludente e nonostante una revisione al rialzo delle previsioni per l'esercizio fiscale corrente e per il prossimo.



Nel dettaglio, l'azienda ha archiviato il terzo trimestre chiusosi lo scorso 31 luglio con ricavi saliti del 34% a 12,2 miliardi di dollari. Sebbene questo dato abbia superato la stima media degli analisti pari a 11,9 miliardi, è risultato inferiore ad alcune proiezioni che arrivavano fino a 12,6 miliardi di dollari, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



Il fatturato del settore networking è aumentato del 75% a 2,89 miliardi di dollari, grazie soprattutto al raddoppio delle vendite nel segmento data center e all'incremento del 270% delle vendite di soluzioni di routing, a fronte di un consensus di 2,92 miliardi di dollari. dopo che HPE ha acquisito la rivale Juniper Networks nel luglio 2025.



L'utile netto diluito per azione (EPS) GAAP è stato pari a 1,06 dollari, in aumento di 0,85 dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superiore alle previsioni della società comprese tra 0,84 e 0,89 dollari. Su base non-GAAP si è attestato a 1,11 dollari, in crescita di 0,67 dollari e al di sopra rispetto alla guidance compresa tra 0,88 e 0,93 dollari.



HPE rivede al rialzo le previsioni di crescita del fatturato per l'anno fiscale 2026, portandole al 34-37% e quelle per il segmento Networking al 73-74%. Inoltre, migliora la stima sull'EPS GAAP a 2,93-3,03 dollari e quella sull'EPS non-GAAP a 3,75-3,85 dollari.



Riguardo l'esercizio fiscale 2027, HPE rivede al rialzo le previsioni di crescita del fatturato, portandole al 13-17%, e quelle sull'EPS non-GAAP tra il 16% e il 20%.

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