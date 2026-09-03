Indici britannici, easyJet e Ithaca Energy sostituiscono Entain e Persimmon nel FTSE 100

Aston Martin esce dal FTSE 250

(Teleborsa) - easyJet , compagnia aerea a basso costo britannica, e Ithaca Energy , società di esplorazione e produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord, entreranno a fare parte del FTSE 100, con efficacia a partire dall'inizio delle negoziazioni di lunedì 21 settembre 2026. Le due società prenderanno il posto di Entain , società di intrattenimento, scommesse sportive e giochi online, e Persimmon , società di costruzioni edili, che verranno incluse nel FTSE 250.



In quest'ultimo entreranno anche Pinewood Technologies Group , società specializzata in software cloud-native per la gestione della compravendita di auto, e Volex , produttore globale di cavi di alimentazione, connettori e soluzioni di assemblaggio.



Al contempo, usciranno dal FTSE 250 la casa automobilistica Aston Martin Lagonda Global Holdings e GB Group , società di verifica dell'identità, intelligence sulla posizione geografica e prevenzione delle frodi.

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