Orientamento rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Prepotente rialzo per il principale costruttore immobiliare britannico , parte del FTSE 100 , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,82% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, Persimmon è da comprare ai prezzi attuali pari a 12,05 sterline con stop loss individuato a quota 11,57 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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