Istat, Italiani all'estero: crescita più lenta, Europa in testa

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2025 gli italiani residenti all'estero sono 6 milioni e 604mila, secondo le stime preliminari: circa 183mila in più rispetto all'inizio dell'anno. La crescita prosegue, ma rallenta rispetto al 2024, passando dal 4,6% al 2,8%. E quanto emerge dal report Istat sugli italiani residenti all'estero diffuso oggi.



Si riduce anche il contributo della dinamica naturale. Nel 2025 il saldo resta positivo, con poco più di 16mila nascite e oltre 13mila decessi. Le nascite registrano però un calo significativo, pari al 37,1%, mentre i decessi aumentano del 2,4%.



A sostenere l'incremento della popolazione italiana all'estero sono soprattutto le acquisizioni di cittadinanza, che nel 2025 raggiungono quota 127mila. Il saldo migratorio rimane positivo, con più espatri che rimpatri, ma scende a 53mila unità.



L'Europa si conferma la principale area di residenza e accoglie il 53,1% degli italiani all'estero. Un altro 34,3% vive invece nell'America centro-meridionale. Meno di un italiano residente all'estero su tre è nato in Italia: al 31 dicembre 2024 la quota si attestava al 30,3%. Alla stessa data, i pensionati italiani residenti oltreconfine erano circa 347mila. Il 54% viveva in Europa e il 72% era nato in Italia.

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