Gruppo BPER rafforza sostegno a imprese grazie a accordi quadro SACE

Aderisce a Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede per sostenere la crescita delle imprese italiane

(Teleborsa) - Il Gruppo BPER ha aderito agli accordi quadro Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede di SACE, rafforzando il proprio impegno a supporto delle imprese italiane nei percorsi di crescita, competitività e sviluppo in Italia e all’estero. Le due garanzie permettono al Gruppo BPER di ampliare ulteriormente la propria offerta a favore delle imprese, valorizzando gli strumenti SACE per accompagnare progetti di internazionalizzazione, anche indiretta, e investimenti strategici in Italia.



Grazie a Garanzia Internazionalizzazione, la Banca potrà mettere a disposizione delle imprese finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE per sostenere la crescita all'estero e nelle filiere a vocazione internazionale. Lo strumento consente di supportare sia iniziative di internazionalizzazione diretta — investimenti all’estero, forniture o produzioni destinate ai mercati internazionali e investimenti in Italia funzionali a progetti di sviluppo estero — sia l'internazionalizzazione indiretta, tra cui subforniture di beni e/o servizi connesse a forniture o produzioni estere di clienti italiani e investimenti o approntamento di forniture in Italia nell’ambito di filiere a vocazione internazionale.



Con Garanzia Archimede, BPER potrà sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi strategici realizzati in Italia, con particolare attenzione all’addizionalità dell’operazione e agli impatti positivi generati dal progetto finanziato. La garanzia è destinata a progetti in ambiti quali infrastrutture, anche a carattere sociale, innovazione industriale, tecnologica e digitale, transizione verso un’economia pulita e circolare, mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti, sostenibilità e resilienza ambientale o climatica, industria e servizi pubblici locali.



BPER consolida così la collaborazione con SACE, confermando il proprio contributo alla crescita del tessuto produttivo italiano e al rafforzamento della competitività del Sistema Paese.



"L’adesione in tempi celeri agli Accordi Quadro di Sace, dimostra la volontà del Gruppo BPER di voler essere concretamente un partner per lo sviluppo delle imprese italiane", commenta Marco Mandelli Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER aggiungendo "la partnership ormai consolidata con il Gruppo SACE ci consentirà di realizzare nuovi e concreti percorsi di sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale, in particolare nella transizione sostenibile, nella realizzazione di infrastrutture, nello sviluppo del mezzogiorno e nei programmi di internazionalizzazione".



"Con questi Accordi Quadro prosegue l’impegno di SACE al fianco del sistema bancario per facilitare l’accesso al credito e sostenere la competitività delle imprese italiane", dichiara Andrea Mattioli, Chief Underwriting Officer SACE.



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