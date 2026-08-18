Loriana (Gruppo Valsoia) accelera l'internazionalizzazione con l'ingresso in Norvegia, Francia, Svizzera e Olanda

Nuovi retail in Germania

(Teleborsa) - Loriana, produttore italiano di piadine e parte del Gruppo Valsoia , amplia la propria presenza europea con l’ingresso nei mercati della Norvegia, Francia, Svizzera e Paesi Bassi e il rafforzamento della distribuzione in Germania e Svezia presso le principali insegne della grande distribuzione organizzata.



Tra i risultati più significativi spicca la crescita in Germania, dove Loriana ha rafforzato la propria presenza nelle principali insegne della grande distribuzione del Paese, tra cui Edeka e Rewe, tra i maggiori gruppi della GDO tedesca.



Particolarmente rilevante anche l'espansione in Norvegia, grazie all’accordo siglato con la catena COOP, uno dei maggiori retailer del Paese, che estende la distribuzione di Loriana a circa 600 punti vendita. Un'intesa che rappresenta un traguardo significativo nel percorso di espansione internazionale del brand e rafforza la sua presenza nei mercati del Nord Europa, dove in brand è già presente e in crescita in Svezia, presso la principale catena del paese, ICA, attraverso la controllata Swedish Food Company.



Importanti risultati anche nei Paesi Bassi, dove la Piadina Loriana è entrata nei punti vendita Jumbo, seconda catena più importante della Gdo olandese, con una copertura di oltre 300 store. Il percorso di crescita prosegue inoltre con un primo ingresso anche in Francia e Svizzera, due mercati che rappresentano nuove opportunità di sviluppo per la diffusione della piadina italiana.



Nei primi 3 mesi del 2026, il fatturato estero Loriana cresce dell’100,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, a conferma del crescente interesse dei consumatori europei verso la piadina Loriana. Nello stesso periodo il fatturato estero del Gruppo Valsoia ha registrato una crescita del 23,1% rispetto al primo trimestre 2025.

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