Milano 10:49
52.013 +0,43%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:50
10.766 +0,09%
Francoforte 10:49
25.922 +0,32%

Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa
Avanza l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.
Condividi
```