Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che tratta in utile del 3,04% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,65%, rispetto a -1,18% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Airtel Africa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,559 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,449. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,669.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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