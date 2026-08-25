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Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust
Apprezzabile rialzo per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, in guadagno del 2,65% sui valori precedenti.
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