Londra: scambi negativi per Airtel Africa

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con un ribasso del 2,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,34%, rispetto a +0,53% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di Airtel Africa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,421 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,281. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,561.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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