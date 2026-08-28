Londra: scambi negativi per Airtel Africa
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con un ribasso del 2,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,34%, rispetto a +0,53% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di Airtel Africa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,421 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,281. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,561.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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