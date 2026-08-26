Milano 15:22
53.049 +0,62%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 15:22
10.905 +0,17%
Francoforte 15:22
26.376 +0,42%

Londra: andamento sostenuto per Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Halma
Seduta positiva per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che avanza bene del 2,07%.
Condividi
```