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Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene del 2,78%.
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