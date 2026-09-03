Madrid: positiva la giornata per Acerinox

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,95 Euro. Prima resistenza a 18,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 17,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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